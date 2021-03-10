«В 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет». Юлия Градинару о своей онлайн-школе «ЖуркаМурка»

Юлия Градинару родилась в городе Кемерове, училась на факультете журналистики в Петербурге. Еще на втором курсе Юля создала свою онлайн-школу журналистики «ЖуркаМурка» для подготовки абитуриентов к поступлению и повышения уровня медиаграмотности населения. Сейчас школу заканчивает 1500 человек в год, выпускники поступают в лучшие вузы страны. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Юлей о том, какие представления об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке» и нужно ли журналистское высшее образование сегодня.

— Расскажи о себе и о том, чем занимаешься.

— Я из города Кемерова и 5 лет назад поступила в Санкт-Петербург в СПбГУП. Окончила там бакалавриат, в этом году защитила диплом. Что касается профессиональной деятельности, то получилось так, что я начала работать раньше, чем учиться. Уже класса с 10-го я работала в кемеровских редакциях, а в 11-м классе — культурным обозревателем в «А42». Через какое-то время я попала на стажировку в «Собаку.ru». Со временем я стала там светским хроникером. Но потом случайное знакомство занесло меня в SMM, и я очень быстро начала развиваться там.

А дальше так вышло, что родилась моя школа «ЖуркаМурка». Это был синтез моих пятилетних размышлений о жизни. Еще в школе я ходила и думала о том, почему многие дети не любят ходить в школу. И я представляла, какой бы была школа, если бы она была моя. А еще начала замечать, что и в университете не все знания применимы на практике. И таким образом мой профессиональный опыт, мои наблюдения, начитанность и навыки продвижения помогли мне создать свою школу. Мне нравится помогать кому-то добиваться целей. И я себя в этом нашла.

— А какие из представлений об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке»?

— Я стараюсь говорить ребенку о том, что я верю в него и его талант, пытаюсь прощупывать его сильные и слабые стороны. Но главное — это подход. В школах часто используют метод кнута. Я показываю ученику его самобытность и уникальность. И всегда говорю, что учеба должна быть в кайф. Также я пытаюсь экспериментировать с формами подачи, потому что у современного поколения другие способы восприятия информации. То есть лучше я сделаю много коротких уроков, чем один большой. Стараюсь также делать все эстетично, чтобы были приятные картинки.

— На каком курсе ты решила открыть свою онлайн-школу журналистики?

— На втором курсе, но это было несерьезно. Я долго не могла уснуть и просто написала программу курса и запустила паблик в ВК и первую рекламу. Для меня это было экспериментом. У меня еще был опыт репетиторства по литературе. Но в 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет. И как готовиться к ДВИ — непонятно.

— Почему такое название у школы?

— Мы сидели с другом на кухне, пили чай и подумали: «ЖуркаМурка»? Пусть будет «ЖуркаМурка». Это звучит не громко, не пафосно.

— Сложно было начинать и искать первых учеников?

— Мне не было сложно начинать, потому что я не делала из этого проекта цель своей жизни. Я вложила 700 рублей в рекламу и ко мне пришло пять человек на курс, а в паблике было около 50 подписчиков. Я до сих пор максимально легко отношусь к тому, что я делаю.

— Как преподаватели относились к тому, что ты, еще студентка, уже преподаешь журналистику?

— Был один негативный случай, после которого я никак не освещала свою деятельность в вузе.