«В 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет». Юлия Градинару о своей онлайн-школе «ЖуркаМурка»

Рассказываем о школе для журналистов
Юлия Градинару родилась в городе Кемерове, училась на факультете журналистики в Петербурге. Еще на втором курсе Юля создала свою онлайн-школу журналистики «ЖуркаМурка» для подготовки абитуриентов к поступлению и повышения уровня медиаграмотности населения. Сейчас школу заканчивает 1500 человек в год, выпускники поступают в лучшие вузы страны. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Юлей о том, какие представления об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке» и нужно ли журналистское высшее образование сегодня.
— Расскажи о себе и о том, чем занимаешься.
— Я из города Кемерова и 5 лет назад поступила в Санкт-Петербург в СПбГУП. Окончила там бакалавриат, в этом году защитила диплом. Что касается профессиональной деятельности, то получилось так, что я начала работать раньше, чем учиться. Уже класса с 10-го я работала в кемеровских редакциях, а в 11-м классе — культурным обозревателем в «А42». Через какое-то время я попала на стажировку в «Собаку.ru». Со временем я стала там светским хроникером. Но потом случайное знакомство занесло меня в SMM, и я очень быстро начала развиваться там.
А дальше так вышло, что родилась моя школа «ЖуркаМурка». Это был синтез моих пятилетних размышлений о жизни. Еще в школе я ходила и думала о том, почему многие дети не любят ходить в школу. И я представляла, какой бы была школа, если бы она была моя. А еще начала замечать, что и в университете не все знания применимы на практике. И таким образом мой профессиональный опыт, мои наблюдения, начитанность и навыки продвижения помогли мне создать свою школу. Мне нравится помогать кому-то добиваться целей. И я себя в этом нашла.
— А какие из представлений об идеальной школе воплотились в «ЖуркеМурке»?
— Я стараюсь говорить ребенку о том, что я верю в него и его талант, пытаюсь прощупывать его сильные и слабые стороны. Но главное — это подход. В школах часто используют метод кнута. Я показываю ученику его самобытность и уникальность. И всегда говорю, что учеба должна быть в кайф. Также я пытаюсь экспериментировать с формами подачи, потому что у современного поколения другие способы восприятия информации. То есть лучше я сделаю много коротких уроков, чем один большой. Стараюсь также делать все эстетично, чтобы были приятные картинки.
— На каком курсе ты решила открыть свою онлайн-школу журналистики?
— На втором курсе, но это было несерьезно. Я долго не могла уснуть и просто написала программу курса и запустила паблик в ВК и первую рекламу. Для меня это было экспериментом. У меня еще был опыт репетиторства по литературе. Но в 11 классе я заметила, что репетиторов по журналистике почти нет. И как готовиться к ДВИ — непонятно.
— Почему такое название у школы?
— Мы сидели с другом на кухне, пили чай и подумали: «ЖуркаМурка»? Пусть будет «ЖуркаМурка». Это звучит не громко, не пафосно.
— Сложно было начинать и искать первых учеников?
— Мне не было сложно начинать, потому что я не делала из этого проекта цель своей жизни. Я вложила 700 рублей в рекламу и ко мне пришло пять человек на курс, а в паблике было около 50 подписчиков. Я до сих пор максимально легко отношусь к тому, что я делаю.
— Как преподаватели относились к тому, что ты, еще студентка, уже преподаешь журналистику?
— Был один негативный случай, после которого я никак не освещала свою деятельность в вузе.
Но на 4-м курсе, на защите диплома я сказала научному руководителю о том, что хочу с нуля создать проект по медиаграмотности для всех людей в России. Я сказала, что у меня уже есть готовый проект и хочу сделать что-то наподобие такого. И показала свою школу. Руководитель сказала: «Юля, а почему ты школу не защищаешь? У тебя есть готовый диплом». Я ей объяснила, что не хочу, чтобы люди в университете знали о моей школе. И руководитель сказала, что, если я делаю свое дело, я в первую очередь должна перестать стесняться о нем говорить. В итоге я защищала «ЖуркуМурку», и мой проект высоко отметили.
— А сейчас не стесняешься рассказывать про свою школу?
— Если люди спрашивают, я рассказываю. Но еще не всем понятна моя деятельность. Многие думают, что я училка. Кто-то не понимает, насколько подготовка к ДВИ — это серьезно.
— Кого и чему учишь в своей школе?
— Вообще, задача школы — повышение уровня медиаграмотности среди населения и повышение уровня подготовки абитуриентов. Сейчас у школы три аудитории. Самая большая — абитуриенты, поступающие на журфак. И недавно мы открыли направление по подготовке к олимпиадам по журналистике в ведущие вузы страны. Еще одна аудитория — те, кто просто хочет узнать новое о своей профессии. И третья аудитория — люди, которые хотят понять, как работает журналистика. У нас на курсе бывают 25-30-летние ученики. Также мы иногда запускаем проекты по продвижению в социальных сетях для 11 классов, первых курсов. Там мы не рассказываем о том, как заработать себе на яхту с помощью SMM, а учим зарабатывать на мороженку с помощью инстаграм-профессий.
— А на каких площадках работает школа?
— У нас есть обучающая платформа, где хранятся все лекции, задания. Также есть онлайн-СМИ «Журка», где публикуются выпускники курсов для портфолио. Еще есть группа «Вконтакте», где идет основной трафик. С недавнего времени начали развивать инстаграм.
— На рынке достаточно много курсов по журналистике, в том числе от вузов. Сложно ли с ними конкурировать?
— Я не зацикливаюсь на этом, потому что у меня свои цели. Но жестко, когда откровенно копируют. И мне кажется, что, если ты хочешь добиться успеха, тебе нельзя агрессировать на такие вещи. Мне в этом помог мой ментор, который передавал мне свой профессиональный опыт. Он сказал, что конкуренция — это то, что стоит анализировать и что должно тебя делать лучше.
— Как планируешь развивать школу дальше?
— Я очень хочу сделать офлайн-филиалы школы, своеобразную сеть медиацентров в Санкт-Петербурге и Кемерове. Знаю, что там будет розовый диван, коворкинг для учеников, которые смогут приходить туда и работать. Это будет не просто школа журналистики, а школа журналистики и новых медиа. У меня был опыт проведения мастер-классов офлайн, и я понимаю, что онлайн никогда не заменит живые эмоции.
— У тебя есть команда или развиваешь «ЖуркуМурку» одна?
— Есть дизайнер, маркетолог, редактор, четыре куратора и еще два педагога. Но в начале я все делала одна, потому что справлялась. Сейчас хочется направлять свои силы на главное. Я поняла, что если я хочу делать что-то полезное и качественное, то стоит обратить внимание на управление и руководство.
— А в журналистику уже не хочешь возвращаться?
— Я вряд ли когда-то пойду в редакцию работать. Я очень люблю свободу, начинаю быстро уставать, когда у меня нет пространства для развития. Но я хочу заниматься журналистикой и развивать свой канал на YouTube, где буду делать журналистский контент на интересующую меня тему.
— Про что будет канал?
— Хочу канал про журналистское образование в разных странах, о плюсах, минусах, возможностях поступления. Мне, кажется, это будет круто, потому что у многих есть запрос поступить в ту же Италию или уехать в Штаты. И хочу блог о журналистике для абитуриентов. В коротких форматах рассказывать о важных вещах.
— Как ты думаешь, нужно ли журналистское высшее образование?
— Да. Я всегда за журфак. Мне кажется, что это очень крутое фундаментальное образование. Если тебе не понравится журналистика, ты можешь идти в рекламу, в пиар. Журфак дает много скиллов, которые могут помочь сделать свою историю.
Журналистское образование сейчас очень актуально, потому что, во-первых, на журфаке учат работать с информацией. Тот, кто умеет правильно пользоваться этим ресурсом, не пропадет. Ну и второе — это коммуникация. Если ты умеешь общаться, то ты тоже не пропадешь. То есть ты начинаешь владеть двумя главными инструментами современности — информацией и основами коммуникации.
— Ты говорила, что не все знания, полученные на журфаке, применимы на практике. Что не пригодилось лично тебе, а чего не хватало?
— Часто на журфаках очень мало практики. И сейчас эпоха современной журналистики и хочется делать акцент на новые медиа, конвергентную и мультимедийную журналистику. И проблема в том, что журналистика стала новой очень быстро, а учебники и преподаватели еще не успели научиться этому. Безусловно, на журфаке нам преподают важные моменты, например основы журналистики. Но иногда идет перенасыщение этой устаревшей информацией и это вредит новой информации, которая необходима современному журналисту.
— А как тогда студенту, который уже учится на журфаке, получить недостающие знания?
— На практике. Я всегда говорю своим студентам, что стоит идти на стажировку ради опыта. Журналистика — это история про практику, про общение с людьми, которые уже что-то делают в этой профессии, про наставничество. Я очень благодарна всем редакторам, которые брали меня под свое крылышко и терпели все мои тупые ошибки.
— Каких ошибок посоветуешь избежать начинающим журналистам?
— Не надо бояться пробовать. Журналист для меня — это абсолютно crazy человек, и чем больше ты говоришь «да», тем ты лучше в нашем деле. Второе — надо реально интересоваться журналистикой. Многие не смотрят, что делают коллеги, не читают новости. Это вообще типичная история. Я советую все анализировать. Очень много в становлении журналиста занимает анализ того, что происходит вокруг тебя. Наблюдайте, как ваша бабушка смотрит телевизор, как вы взаимодействуете с интернетом. Стремиться нужно не к зубрежке, а к пониманию профессии.