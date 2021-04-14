Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников в Москве

В Москве у сотрудников студенческого журнала DOXA проводятся обыски, об этом сообщается в Telegram-канале издания. По данным правозащитников, обыски проходят в связи с уголовным делом об экстремизме.

Силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, сейчас они не выходят на связь, говорится в сообщении. Также обыск проводился у еще одной сотрудницы — Аллы Гутниковой. Помимо этого силовики обыскивали редакцию журнала. Причины следственных действий неизвестны.

Позже журнал сообщил, что обыск в редакции закончился, входная дверь в помещение выломана.

Об обыске у Тышкевич также сообщает портал «ОВД-Инфо». Об этом правозащитной организации сообщила сама редактор, по ее словам, силовики «ломают дверь в ее квартиру». После обыска Арамяна «собираются везти в Следственный комитет», написал журнал со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьева.

DOXA пишет, что, по словам силовиков, Тышкевич — обвиняемая по ст. 151.2 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)

По данным «ОВД-Инфо», обыски проводятся в связи с видео, которое редакция журнала удалила по требованию Роскомнадзора. Также правозащитники сообщают, что обыски связаны с уголовным делом, заведенным «по экстремистской статье».