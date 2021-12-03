Журнал Elle первым в мире отказался от использования меха в редакционных и рекламных материалах.

Старший вице-президент и международный директор Elle Валерия Бессоло Лопиз заявила: «Присутствие меха животных на страницах журнала и на наших сайтах больше не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим читателям». Она объяснила, что мех кажется устаревшим и немодным, особенно поколению Z, на которое нацелена индустрия моды. Журнал планирует больше писать о защите животных и гуманной индустрии моды.

С 2022 года от публикаций о мехе откажутся 33 отделения журнала в разных странах мира. С 2023 года писать о мехе и рекламировать его не будут все 45 версий журналов Elle.