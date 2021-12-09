Журнал Forbes сменил часть управляющей команды и привлек консультантов

Журнал Forbes сменил часть управляющей команды и привлек в качестве консультантов выходцев из Rambler & Co Максима Тадевосяна и Рафаэля Абрамяна. Их бюро РАМТ обязалось увеличить стоимость бизнеса издания до конца 2023 года за счет запуска новых продуктов.

РАМТ разработало для Forbes стратегию и операционный план, подразумевающий изменения в структуре компании и управлении, уточняет один из собеседников. К работе с Forbes РАМТ, по информации собеседников «Коммерсанта», приступило в сентябре, вскоре после этого из издания ушли исполнительный директор Глеб Прозоров и финансовый директор Светлана Левицкая. На место Прозорова был назначен бывший топ-менеджер Rambler Денис Кошкин, который также выполняет функции финдиректора.