Журнал Fortune уходит за пэйвол

Платный доступ к Fortune вводится в феврале: digital-only подписка будет стоить $49 в год или $5 в месяц. Полная подписка, включая печать, обойдется $99 за год или $11 в месяц. Премиум-подписка с доступом к видеоконференциям будет стоить $199 в год или $22 в месяц.

Кроме того, журнал меняется внешне: сайт и печатная версия будут выглядеть по-другому. Например, с обложек журнала уйдут фотографии героев номера. Вместо этого, редакция будет готовить обложки более художественного формата. И такой формат обложек будет применяться впервые за 40 лет.

Журнал теперь будет издаваться в количестве 10 выпусков в год вместо привычных 12. Цена номера журнала в США поднимется с $5,99 до $9,99.

Сегодня журнал зарабатывает около $100 млн в год. Из них около 40 % — это доходы с выставок и конференций, которые проводит издание.

Почти год назад тайский бизнесмен Чачаван Джиарванон купил Fortune у компании Meredith за $150 млн.