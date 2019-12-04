Журнал «Город 812» выпускает последний бумажный номер

В редакции журнала «Город 812» готовят к выходу последний в истории издания бумажный номер. Он выйдет 12 декабря. Первым об этом сообщил в Facebook журналист и публицист Михаил Золотоносов:

Сегодня, 2 декабря 2019 г. состоялось собрание редакции журнала «Город 812», на котором генеральный директор ООО «АЖУР-Инвест» (учредитель и издатель журнала) А.А.Потапенко объявил, что деньги у издателя кончились и журнал в последний раз выйдет 12 декабря 2019 г. Это будет номер с рейтингами.

Кроме традиционного номера с рейтингами, редакция также выпустит восьмой том «Анатомии Петербурга».

Главный редактор издания Сергей Балуев сообщил, что дальше редакция собирается делать сайт и думает о печатных вариантах под проекты.

Он признал, что решение прекратить выпуск бумажной версии было, конечно, воспринято без радости всеми, кто делает журнал:

Ранее были разговоры что, может, и найдется какой выход. Но еще декабрь есть, мы пока работаем и отрабатываем варианты.

Издателем «Города 812» является «АЖУР-инвест». Ранее в этом году у журнала возникали трудности с финансированием, он прекращал выпуск печатных номеров почти на все лето. Но потом выход удалось восстановить.

Журнал «Город» выходил в Санкт-Петербурге с 2002 года. С 2008-го издание принадлежит «АЖУР-Инвесту». При смене собственника пришлось изменить и название, так появилась приставка «812».