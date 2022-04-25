Женский журнал InStyle останавливает работу в России, а издание Grazia закрывает принт. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Сообщается, что сотрудники и партнеры женского журнала InStyle получили письмо следующего содержания: «Наше издательство получило от держателя лицензии Dotdash Meredith письмо с решением о прекращении выпуска InStyle на территории Российской Федерации. В этой связи наша компания вынуждена остановить деятельность журнала и сайта InStyle».

Отмечается, что, несмотря на закрытие как печатной, так и электронной версий, сотрудников редакции постараются сохранить для запуска в ближайшем будущем нового бренда. «Однако в планы компании входит: максимально сохранить команду InStyle и оперативно запустить новый медиа бренд, ориентированный на современный стиль, моду, культуру, образ жизни и готовый работать по модели 360: принт + сайт + соцсети», — говорится в письме.

Также стало известно о том, что другое женское издание, журнал Grazia, закроет печатную версию: «Принт на стопе до сентября. Все делают онлайн. Лицензия Grazia пока действует».