Журнал «Красная бурда» прекратил существование

В Екатеринбурге 24 января вышел в свет последний номер юмористического журнала «Красная бурда». Об этом «URA.RU» сообщил один из авторов «Красной бурды» Александр Ельняков:
Бумага невыгодна: очень много даже не денежных, а временных затрат — на рассылку, изготовление. Это мешает заниматься тем, что приносит доход — сочинительством. От бумаги уходят все, кто живет за свой счет и у кого нет государственных дотаций. Издаваться на бумаге очень хлопотно: все на тебе хотят заработать, начиная почтой и заканчивая продавцами.
Однако журнал останется в электронной версии — в виде сайта.Зарабатывать юмористы планируют на рекламе, выступлениях и продаже своих шуток:
У нас налажено сотрудничество по перепечатке наших материалов, чтобы «набить» юмором то или иное издание.
По словам Ельнякова, последний номер — №12 за 2018 год — вышел самый обыкновенный:
Никаких траурных рамок — у нас вообще нет траура: сидим, работаем, — пояснил Александр Ельняков. — Жизнь не заканчивается, наоборот, мы избавляемся от того, что отнимало кучу времени, а эффекта особого не давало, и движемся вперед.
Источник: Ura.ru