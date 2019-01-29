Журнал «Красная бурда» прекратил существование

В Екатеринбурге 24 января вышел в свет последний номер юмористического журнала «Красная бурда». Об этом «URA.RU» сообщил один из авторов «Красной бурды» Александр Ельняков:

Бумага невыгодна: очень много даже не денежных, а временных затрат — на рассылку, изготовление. Это мешает заниматься тем, что приносит доход — сочинительством. От бумаги уходят все, кто живет за свой счет и у кого нет государственных дотаций. Издаваться на бумаге очень хлопотно: все на тебе хотят заработать, начиная почтой и заканчивая продавцами.

Однако журнал останется в электронной версии — в виде сайта.Зарабатывать юмористы планируют на рекламе, выступлениях и продаже своих шуток:

У нас налажено сотрудничество по перепечатке наших материалов, чтобы «набить» юмором то или иное издание.

По словам Ельнякова, последний номер — №12 за 2018 год — вышел самый обыкновенный: