Журнал L'Officiel Voyage прекратит работу в России

Редакция L'Officiel Voyage Russia сообщила о том, что журнал перестает выпускаться на территории РФ. Сообщение появилось на странице издания в Facebook:

Выпуск журнала L’Officiel Voyage на территории России остановлен. Заключительный номер 30 (февраль — март) ищите в супермаркетах «Азбука Вкуса», книжном магазине «Москва», в бизнес-залах аэропортов, а также в отелях и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.

Журнал выпускался в России с 2016 г., за это время было издано 30 номеров. У издания была печатная версия, сайт и цифровые приложения.

Российский рынок печатной прессы за последние годы заметно просел. С 2014 по 2019 г., по данным Союза предприятий печатной индустрии, продажи газет и журналов в РФ снизились почти вдвое.