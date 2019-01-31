Журнал «Мир фантастики» собрал более 5 миллионов рублей краудфандингом

Компания Hobby World сообщила, что выкупленный ею журнал «Мир фантастики» успешно завершил краудфандинговую кампанию и собрал 5 миллионов рублей.

Первый номер выйдет в середине февраля. Стандартные номера будут состоять из 112 страниц, а раз в четыре месяца будут выходить расширенные издания в твёрдой обложке.

Краудфандинговую кампанию запустили 25 декабря. За первые три дня организаторам удалось собрать миллион рублей. Результат в 5 миллионов за месяц стал рекордом в среди кампаний по сбору средств на печатные издания.

В октябре 2018 года издание «Игромедиа» закрыло печатную версию журнала «Игромания» и «Мир фантастики». В ноябре «Мир фантастики» выкупил холдинг Hobby World. Он запустил кампанию по сбору денег, чтобы оценить спрос читателей.

Источник и фото: DTF