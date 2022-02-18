Журнал «Музыкальная академия» опубликовал цифровой архив всех своих выпусков за 89 лет

Журнал «Музыкальная академия», который издается Союзом композиторов России, представил в открытом доступе свой полный архив — 776 выпусков, вышедших за 89 лет.

«С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю «Музыкальной академии» важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей», — отметила генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, которую цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в архив вошло более 17 тысяч статей, а его объем составил 100 тысяч страниц. Все это работы 3 тысяч авторов — практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века. На оцифровку ушло более трех лет, и теперь материалы доступны на сайте журнала.

Как рассказал главный редактор «Музыкальной академии» Ярослав Тимофеев, когда работа по оцифровке началась, оказалось, что большая часть архива утеряна. «Нас спасла Наталья Николаевна Жукова — вдова выдающегося пианиста Игоря Жукова: она выписывала журнал на протяжении нескольких десятилетий и подарила нам сотни выпусков. Недостающие номера мы получили из собраний Российской государственной библиотеки и Научно-музыкальной библиотеки имени Танеева Московской консерватории», — пояснил Тимофеев, слова которого приводятся в сообщении.

«Музыкальная академия» — старейший российский журнал о музыке. Он был основан в 1933 году Союзом советских композиторов под названием «Советская музыка». Архив издания, как отметили в Союзе, является одним из основных источников информации об истории русской музыки ХХ века.