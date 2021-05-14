Журнал The Nation организовал собственный фонд в поддержку независимых журналистов

мая 14, 2021

Американское Издание Nation объявило о запуске Национального фонда независимой журналистики () — новой некоммерческой организации, которая будет «обучать и воспитывать следующее поколение смелых независимых журналистов».

«Отрасль переживает переломный момент — мы должны уделять приоритетное внимание разнообразию наших ньюсрумов, управления и контента, производимого журналистами, чтобы независимая журналистика поднялась, чтобы освещать этот момент, — говорит Сара Берк, директор по развитию Национального фонда. — Мы считаем, что этот шаг позволит нашей образовательной миссии достичь новы высот, которые не были возможны в рамках журнала».

Среди проектов фонда — стажировки для начинающих журналистов, конференция студенческой журналистики, модульная учебная программа и стипендии. 

Источник: thenation.com
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