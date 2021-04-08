Журнал Playboy выставит на продажу архивные фотографии в виде NFT

Американский мужской журнал Playboy выставит на аукцион коллекцию фотографий в формате невзаимозаменяемых токенов (NFT). Торги пройдут на маркетплейсе Nifty Gateway.

В первый лот войдет коллекция работ художника Майка Париселлы, созданная на основе архивных образов журнала Playboy.

В июне 2021 года Playboy запустит совместный NFT-проект с художницей Кэтрин Блэйк.

«Мы в восторге от возможностей, которые предлагает блокчейн. У нас уже есть планы по поддержке художников грантами. Мы здесь, чтобы учиться, помогать сообществу и вместе внедрять инновации», — говорится в сообщении Playboy.