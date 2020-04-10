Журнал «Русский репортёр» объявил о закрытии

Редакция журнала «Русский репортёр» заявила о закрытии издания. СМИ прекращает существование из-за финансовых трудностей.

Выпуск журнала прекращен, сотрудники получили письма о расторжении трудовых договоров. Как следует из информации, выпуск журнала прекратился из-за потери крупного источника финансирования в конце марта, а дальнейшие события в экономике усугубили ситуацию.

Ранее «Русский репортер» уже приостанавливал выпуск на девять месяцев: с июля 2016 года по февраль 2017 года. Причиной стали финансовые проблемы и отсутствие инвесторов. Тогда сообщалось, что на перезапуск журналу потребуется около 70 млн рублей в первый год работы.

Журнал выпускал медиахолдинг «Эксперт». 44% акций медиахолдинга принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ, которая в начале марта подала заявление о признании медиахолдинга банкротом.