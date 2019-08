Журнал The Spectator запустит печатную версию в США

Самый старый англоязычный журнал в мире, The Spectator, выходивший до сих пор в Великобритании, запустит печатную версию в США.

В прошлом году The Spectator запустил в Штатах цифровую версию журнала. Принт появится в стране в октябре 2019 года. Его бизнес-модель будет опираться на подписку, ограниченные розничные продажи и рекламу.

Журнал начал выходить в 1828 году — это год рождения Льва Николаевича Толстого.

Не только The Spectator себя неплохо чувствует в Великобритании. The Guardian окупается и привлек 655 тысяч платящих пользователей, а News UK, у которой в собственности The Times и The Sunday Times, рапортовала о 300 тысячах платных цифровых подписчиков.