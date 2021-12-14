Журнал Time назвал Илона Маска «человеком года»

Самый богатый человек в мире, предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей». <...> Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния $250 млрд и самым богатым частным лицом в истории», — объясняет свой выбор Time.

«Маск — это наш аватар бесконечных возможностей, наш проводник в переделанный мир, где старые методы отбрасываются и беспрецедентное становится логичным, где Земля и человечество все еще могут быть спасены».