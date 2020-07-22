Журнал Time Out возобновляет выход своей печатной версии

Ближайший номер выйдет в августе и будет целиком посвящён основателю издания Тони Эллиоту, который скончался в Великобритании в возрасте 73 лет от рака лёгких.

Эллиот основал журнал в 1968 году, пока проводил дома каникулы, учась в университете. Первый номер он сделал на кухне дома своей матери.

Сейчас в сеть журналов входит 328 городов из 58 стран мира. В начале 2020 года тираж британской версии журнала составлял около 300 000 экземпляров.

В марте 2020 было принято решение на время пандемии перевести журнал в формат digital only.