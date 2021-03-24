Журнал Time продаст три своих обложки через NFT-токены

Издание выставило обложки на продажу на криптовалютной бирже SuperRare. Торги продлятся до 24 марта. Их можно купить как по отдельности, так и все вместе.

Среди лотов — культовая обложка Time «Is God Dead?», вышедшая в апреле 1966 года. Это была первая обложка издания только с текстом, она вызвала бурную дискуссию среди читателей, пишет журнал.

В апреле 2017 года, во время первого года президентства Дональда Трампа, Time вышел с аналогичной черно-красной обложкой с надписью «Is Truth Dead?».

Обложку с надписью «Is Fiat Dead?» разработали специально для аукциона. Фиатная валюта — это узаконенное платежное средство, ценность которого устанавливает правительство. Оно выпускается им, необеспеченное физическим товаром или продуктом. Криптовалюты бросают вызов этой модели, отмечает издание.

«Мне нравится идея, что значение этого слова непонятно обывателю. Это очень похоже на сумасшедший, прибыльный мир NFT», — сказал креативный директор Time Д.У. Пайн.

Согласно стратегии развития журнала Time, криптовалютные подписчики — одно из ключевых направлений для бизнеса издания.

В течение ближайших 30 дней журнал начнёт принимать от подписчиков крипту в качестве формы оплаты. Так что, аукцион с обложками — своеобразная промо-кампания нового формата подписки.