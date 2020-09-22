Журнала «Русский турист» запустил сбор средств на второй номер возрожденного издания

Редакция журнала «Русский турист» запустила краудфандинг-проект на площадке Planeta.ru по сбору средств на издание осеннего номера возрожденного журнала XIX века. Завершится кампания презентацией нового журнала, которая пройдет в центре Москвы. Так организаторы отблагодарят тех, кто поддержит создание 100-полосного журнала о спортивном туризме и путешествиях.

«Мы напрямую обратились к нашей аудитории и предложили создать новый журнал «Русский турист» вместе. И для того, чтобы процесс сбора средств доставил всем пользу, наши партнеры и друзья предоставили самые разные активности и изделия ручной работы в поддержку этого проекта. В итоге мы надеемся получить отличный результат — новенький печатный номер журнала «Русский турист», в котором все 100 полос снова будут посвящены спортивному туризму и путешествиям», — комментирует Олеся Подлыжняк, директор издательства «СЛОН ПО», которое выпускает это издание.

История журнала «Русскiй ТуристЪ» началась в далеком 1899 году. В те времена Общество велосипедистов-туристов создало свой печатный журнал, начав рассказывать читателям сначала о велосипедном туризме, а затем и о других его видах. Он просуществовал до 1913 года. И был возрожден группой журналистов-энтузиастов в 2019 году.

Крауд-кампания продлится месяц до конца октября, и начиная с сегодняшнего дня команда «Русского туриста» будет рассказывать в своих социальных сетях про все классные лоты, которые приготовили. Это и клевые значки, нашивки и наклейки на машину, чтобы каждый мог стать членом исторического Клуба любителей спортивного туризма и путешествий «Русскiй ТуристЪ», это и фотографии крутейших фотографов, и предыдущий журнал про Дальний Восток. Приобретая его или любой другой лот, читатели помогут редакции сделать следующий еще более крутой журнал. Теперь, у всех есть шанс стать рулевым парусной яхты, покататься на лошадях, обучиться storytelling или попробовать себя в творчестве и сделать красоту с помощью эпоксидной смолы своими руками!

Создатели проекта «Русский турист» предлагают всем желающим стать спонсорами проекта, партнерами и даже соавторами журнала. Первые пять счастливчиком смогут опубликовать свои воспоминания о личном походе в журнале, и вся Россия узнает, какие они туристы.

«В кризисное время главное - не унывать. Сегодня рассчитывать на финансирование и поддержку от бизнеса не стоит - они сами переживают сложные времена. Однако сами люди могут своими силами создавать проекты, которые будут их радовать. Нам присылают много сообщений с вопросами, когда выйдет новый номер журнала, из самых разных уголков России и зарубежья. И если мы сможем расширить свою аудиторию и рассказать большому количеству людей, что с их посильной помощью мы сможем наконец издать его, то уверена - все получится!» - добавляет Юлия Пчелинцева, главный редактор журнала «Русский турист».