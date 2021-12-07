Журналист белорусской «КП» Геннадий Можейко собирается написать книгу о том, как его посадили за статью

Журналиста белорусской «Комсомолки» Геннадия Можейко оставили в СИЗО еще на 2 месяца — до 1 февраля. Об этом сообщили его родственники. 1 декабря истекал срок ареста, но было принято решение его продлить.

Также адвокат нашего коллеги рассказала, что ей удалось посетить Геннадия.

По словам защитницы, Можейко «думает над написанием книги по своей истории».

Поводом к задержанию журналиста стала его заметка на сайте kp.by. После расстрела программистом Андреем Зельцером сотрудника КГБ, Геннадий взял небольшое интервью у одноклассницы убийцы, где она рассказывает про него в школьные годы: «всегда был за правду, мог постоять за себя. Не знаю что с ним произошло». После выхода этой заметки, сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан. Он обвиняется по двум статьям: «оскорбление сотрудника правоохранительных органов» и «разжигание социальной вражды».