Журналист Би-би-си Андрей Захаров* уехал из России из-за слежки

Журналист Би-би-си Андрей Захаров* уехал из России в Великобританию. Об этом он рассказал в фильме Русской службы Би-би-си, опубликованном на YouTube.

Захарова* признали иноагентом 8 октября, после чего, по его словам, он начал замечать, что за ним ходит «наружка», причем люди «постоянно меняются».

«Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где я сейчас и нахожусь», — сообщил он.

По словам журналиста, он не знает, с чем была связана слежка — с его новым статусом иноагента или с материалом про хакеров из группы Evil Corp., который он делал со своими британскими коллегами.

В Twitter Захаров* назвал свой отъезд «изгнанием».

*внесен в реестр иноагентов