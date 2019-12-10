Журналист «Черновика» Абдулмумин Гаджиев подал жалобу в ЕСПЧ

Журналист дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, обвиняемый в финансировании терроризма, подал жалобу в ЕСПЧ, об этом «МБХ медиа» сообщил его адвокат Арсен Шабанов.

«Он подал жалобу на нарушение по статье 5 Конвенции о защите прав человека, на необоснованный арест и необоснованное продление срока содержания под стражей. Также подал на десятую статью конвенции — вмешательство государства в его право распространять и получать информацию. Грубо говоря, на то, что ему не дали заниматься журналистской деятельностью», — рассказал Шабанов.

По его словам, журналистский материал, который не призывал ни к каким преступным действиям, а рассказывал про деятельность благотворительного фонда, был расценен государством как преступление.

«Сейчас дело просто стоит на месте, содержание под стражей продлевается из месяца в месяц», — заключил адвокат.

12 ноября Советский районный суд Махачкалы продлил арест Гаджиеву до 13 января 2020 года. На тот же срок был продлен арест Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, которые проходят по тому же делу.

«Я не имею к террористической деятельности абсолютно никакого отношения. Честно говоря, за последние пять месяцев я не устаю поражаться полной недееспособности судейского корпуса Дагестана. У меня такое ощущение, что судебная власть исчезла. Остались только законодательная и исполнительная», — сказал тогда Гаджиев в суде.

Он добавил, что за пять месяцев в СИЗО с ним провели только одно следственное действие — взяли кровь для экспертизы.

Гаджиев был задержан 14 июня, в тот же день силовики провели обыск у него дома. В Следственном комитете заявили, что журналиста подозревают в содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5). 23 июля Гаджиеву предъявили обвинения по статье о финансировании терроризма.