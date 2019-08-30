ЖУРНАЛИСТ дарит скидки

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию!
До 15 сентября можно купить (оформить):
• подписку на бумажную версию журнала «Журналист» на четыре месяца (сентябрь-декабрь) по льготной цене — 2400 руб.
• VIP-пакет члена Клуба на 12 месяцев по цене 8400 руб. (полная стоимость — 11 200 ру.)
Подробнее о том, что такое Клуб Журналиста, — здесь.
Подписку и членство в Клубе можно оформить
• прислав заявку с реквизитами на адрес info@jrnlst.ru.
ЖУРНАЛИСТ — отраслевое профессиональное издание, центр медиааналитики, мощный образовательный хаб для менеджеров медиаотрасли, главных редакторов, журналистов-практиков и других сотрудников СМИ.
Ежемесячно в журнале — интервью, публикации лучших журналистов, ведущих российских и зарубежных медиаэкспертов; мастер-классы профессионалов, правовые консультации экспертов, яркие истории успеха СМИ, обзоры мировых тенденций развития издательского бизнесе и цифровых технологий. Мы пишем о важном.
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