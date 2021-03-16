Журналист Георгий Марков подал заявление в СК по поводу своего задержания 31 января

Журналист Георгий Марков (Тимур Хаджибеков) подал заявление в Следственный комитет по Санкт-Петербургу по поводу его задержания на протестной акции 31 января. В нем журналист просит возбудить уголовное дело по части 3 статьи 144 за «воспрепятствование законной журналистской деятельности» и по части 3 статьи 286 УК РФ за «превышение должностных полномочий».

Ранее 31 января фотокорреспондента Георгия Маркова задержали на Сенной площади. Он снимал для нескольких изданий. Журналист жаловался, что при задержании его «били и применили к нему электрошокер», несмотря на то, что он был в жилете и каске с надписью «Пресса». В обращении к СК фотограф отметил, что помимо этого он кричал сотрудникам полиции, что является журналистом, это подтверждали и люди, находящиеся рядом.

Фотограф сообщал, что на фотоаппарате разбит экран. Георгия Маркова отпустили из автозака спустя полчаса. По его словам, в машину зашел сотрудник полиции, спросил, кто журналисты, после чего проверил у фотографа документы, в том числе пресс-карту и редакционные задания от МР7.ру и Znak.com, после чего Маркова отпустили.