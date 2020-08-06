Журналист Григорий Туманов вступился за женщин, рассказавших о харассменте Егора Мостовщикова

Журналист, бывший главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» и основатель проекта «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов опубликовал в фейсбуке пост, в котором вступился за бывших коллег по ИД «Мамихлапинатана», рассказавших о харассменте Егора Мостовщикова.

Туманов отмечает, что «продолжительное время не имеет отношения к ИД», а также указывает на конфликт интересов. Журналист говорит, что обвинения в адрес бывших коллег — в частности, автора самиздата Виктории Рипы — недопустимы. «Я думал, что личная поддержка поможет больше, так как мне казалось, что это будет перетягивание одеяла на себя, но в этом я ошибся: когда человека атакуют публично, как ту же Вику Рипу, с которой всё началось, то нужна и публичная поддержка. Поэтому тот, кто считает, что девушка таким образом может мстить за несложившиеся отношения, — лишён эмпатии, тот, кто считает, что ей можно писать оскорбления, — говоря простыми словами, чёрт. Никем нельзя манипулировать, ни с кем нельзя поступать по-свински и ничьи границы нельзя нарушать. Поэтому: Вика, вот моя публичная тебе поддержка», — так закончил свой текст Туманов.

Информация о харассменте сооснователя медиаартели «Мамихлапинатана» появилась в телеграм-канале «Антиглянец» 29 июля. Сначала совместное заявление выпустили редакторы издания, позже обвинения прокомментировал и сам Мостовщиков: журналист сказал, что в публикации «Антиглянца» есть «много фактических ошибок, нарушена хронология событий, отсутствует контекст, предвзятая позиция, опущены важные факты, присутствует домысел и передёргивание». Автор материала Татьяна Столяр предложила Мостовщикову публичную встречу, чтобы обсудить все неточности текста, но медиаменеджер не ответил на это предложение.