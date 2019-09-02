Журналист Игорь Рудников номинирован на премию «Репортеров без границ»

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Репортеры без границ
Сен 2, 2019

Издатель оппозиционной газеты «Новые колеса» Игорь Рудников стал единственным российским номинантом на премию за свободу прессы, ежегодно вручаемую международной правозащитной организацией «Репортеры без границ». 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории «За отвагу», говорится в пресс-релизе организации.

Издатель неоднократно подвергался нападениям за расследования коррупции и ненадлежащего использования бюджетных средств, а позднее был арестован за свою деятельность.

«Репортеры без границ» с 1992 года вручают премию за свободу прессы «особо смелым и независимым журналистам», чья работа «оказала значительное влияние на общество». Имена лауреатов в категориях «За отвагу», «Влияние» и «За независимость» станут известны на церемонии вручения премии, которая состоится в Берлине 12 сентября.

Источник: dw.com
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