Журналист Илья Азар создал проект в поддержку одиночных пикетов

Специальный корреспондент «Новой Газеты» Илья Азар объявил о запуске проекта «Пикетмэн», который призван помогать участникам одиночных акций. Об этом журналист написал в своем Facebook:

«Самое время объявить о моем проекте “Пикетмэн”, который я запускаю в поддержку свободы собраний в целом и одиночных пикетов в частности».

Как объяснил Азар, на сайте picketman.ru будут публиковаться новости о проходящих пикетах, задержаниях, арестах и штрафах, а также интервью с участниками.

Кроме того, с помощью сайта планируется сбор средств для оплаты штрафов. Несмотря на то, что действующее российское законодательство позволяет проводить одиночные пикеты без согласования с властями, в последний год случаи задержания их участников стали массовыми:

«Одиночный пикетирующий в России сейчас – это настоящий Супергерой. Человек с плакатом – это Пикетмэн или Пикетвумэн, который защищает наше право на свободу собраний, на публичное выражение своего мнения, наше право на мирный протест».

Источник: Дождь