Журналист Илья Жегулев объявил о своём уходе из агентства Reuters

Известный журналист Илья Жегулев объявил о своем уходе из агентства Reuters. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

Сегодня мой последний день работы в Reuters. Сразу предупрежу: сочувствовать мне не нужно. Хотя, наверное, это моя самая спокойная и уютная работа за всю мою жизнь. И всё же я не могу без выхода из зоны комфорта. Поэтому иду дальше.

Впервые за 19 лет работы fulltime решил не скакать сразу с работы на работу, а выдохнуть, доделать мой с Алексеем Цыгановым видеопроект и осмотреться. Кто-то скажет: да, не самое лучшее время для поиска работы в журналистике. А мы разве когда-то искали лёгких путей? Да и кто сказал, что я могу быть полезным только как журналист и редактор?