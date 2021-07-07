Журналист-иноагент перевел 259 рублей трем единоросам и был задержан за дачу взятки

На главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, признанного «иностранным агентом» написали заявление по статье о даче взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ).

В полиции рассказали, что причиной стало то, что Камалягин перевел в сумме 259 рублей трем членам партии «Единая Россия». Главред «Псковской губернии» объяснил, что хотел чтобы чиновники получили финансирование от «иностранного агент». Как раз в тот момент, когда Госдума России приняла закон об «аффилированных с иностранными агентами лицах».

Согласно ему, участвующие в выборах должны указывать в своей рекламной кампании, что они связаны с «иноагентами».

Так Камалягин хотел показать недостатки закона об иностранных агентах

«Спасибо им большое, что продолжают держать в тренде тему „иноагентов“. Еще интересно, если я дал взятку, то кто ее взял? Не могу понять, какую услугу я получил взамен. Хотел, чтобы сняли статус „иноагента“? Так у них не те полномочия», — рассказывает о вызове в полицию Камалягин.

Оказалось, что заявление написал житель Москвы Игорь Коклач, с которым Камалягин даже не знаком. Корреспондент Север.Реалии нашел во «Вконтакте» профиль человека с именем «Игорь Коклач» из Москвы. На вопрос о том, он ли является автором заявления против псковского журналиста, мужчина положил трубку и сразу после беседы закрыл страницу в соцсети «ВКонтакте».