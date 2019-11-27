Журналист из Танзании удостоен международной премии за свободу СМИ

Танзанийский журналист Максенс Мело был удостоен международной премии за свободу прессы, присуждаемой Комитетом по защите журналистов. Он получил престижную награду вместе с журналистами из Бразилии, Индии и Никарагуа. Об этом передает VOA Africa.

Несмотря на ряд ограничивающих законов, на церемонии вручения 29-й ежегодной международной премии за свободу прессы, прошедшей в Нью-Йорке, Мело заявил, что он полон решимости продолжать заниматься журналистикой в своей стране:

Танзания подавала хороший пример Африк. Мы были послами перемен в Африке. Но мы прошли и через трудный период, когда в течение почти пяти лет критическим мнениям в Танзании был брошен вызов. Я все еще оптимистичен, что в стране есть место для изменений. И у нас, граждан, есть возможность выступать за изменение политики.

По данным журналистов радиостанции, Мело безуспешно оспаривал некоторые аспекты закона о киберпреступлениях в суде, но заявил, что не сдается:

У нас есть возможность оспорить эти законы. Я знаю, что за это придется заплатить огромную цену. Что касается меня, я старался изо всех сил. Я пошел в Верховный суд. Я оспаривал разделы 32 и 38 закона о киберпреступлениях. Я до сих пор верю тем людям, которые могут довести это дело до следующего этапа.

Как сообщают репортеры, Максенс Мело называет себя «случайным журналистом». Он говорит, что сайт, который он основал в Танзании, Jamii Forums, имеет «простую миссию»: дать молодежи возможность высказаться, предложить пространство для свободы слова и бороться с коррупцией. Но влияние сайта и реакция властей Танзании были, по словам журналистов VOA, «совсем не просты». За последние три года Мело обращался в суд 137 раз, дважды подвергался аресту и провел 14 ночей в тюрьме.