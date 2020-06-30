Журналист красноярского гостелеканала уволился из-за поправок к Конституции

Корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов уволился с работы, чтобы не пиарить голосование по поправкам к Конституции. Об этом он написал в фейсбуке.

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас, — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление», — заявил Жаринов.

«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и, разумеется, голосовать не пойду», — резюмировал Жаринов.