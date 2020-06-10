Журналист МИА «Россия сегодня» подал в суд на польский телеканал, назвавший его шпионом

В польский суд направлен иск о защите чести и достоинства от российского журналиста, сотрудника МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Как сообщает РИА Новости иск принят, ему присвоен номер, но дата рассмотрения дела пока не назначена.

Свиридов требует от телеканала TVP1 опровергнуть информацию о том, что он был шпионом и за это выслан из страны. Сюжет, в котором прозвучали такие сведения вышел в эфир 24 мая 2019 года, в разгар предвыборной борьбы в Европарламент. По мнению истца, это значит, что в это время телеканал смотрело большое количество зрителей, а информацию о нем, как о шпионе, узнало подавляющее число тех, кто в стране занимается политикой. Журналист, по его словам, просил телеканал удалить сюжет и опровергнуть данные в досудебном порядке, но в редакции отказались это делать.

Напомним, в 2014 году власти Польши лишили Свиридова – тогда внештатного корреспондента РИА Новости в Варшаве – журналисткой аккредитации без объяснения причин, а в 2015-м начали процедуру лишения его вида на жительство (в Варшаве Леонид жил и работал с 2003 года). В конце года он сам покинул страну. При этом, как Свиридов не раз отмечал, ему не разрешили ознакомиться с материалами дела. Таким образом официально и публично журналиста в шпионаже никто не обвинял.

Свиридов через суд требует опровержения прозвучавшей в телесюжете информации, а также в качестве компенсации морального вреда 25 тысяч злотых (около 3,6 тысячи долларов) с главного редактора программы «Новости» TVP1 и еще 5 тысяч злотых) около 1250 долларов) с главного редактора Центра интерактивных средств массовой информации редакции интерактивных средств массовой информации Польского телевидения. Аналогичные суммы журналист просит ответчиков перевести на счет фонда «Открытый диалог». Эта организация работает в Польше, Украине и Бельгии и с ним связан ряд скандалов, в том числе в Молдове обвинили в ведении диверсионной деятельности.

Помимо судебного разбирательства в Польше, в ЕСПЧ должны рассмотреть жалобу Свиридова на то, что его права были нарушены, когда он был вынужден покинуть Польшу.