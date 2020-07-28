Журналист Михаил Шевелев вышел с одиночной акцией в поддержку протестов в Хабаровске

Михаил Шевелев поддержал хабаровчан, выйдя с одиночной акцией на Пушкинской площади в Москве.

«Сейчас очень важно поддержать людей, которые вышли на мирный протест в Хабаровске, потому что они вышли за абсолютно справедливые цели. И их цели касаются не только их края, но и всей страны. Я пойду без лозунгов и плакатов на Пушкинскую площадь, потому что не могу этого не сделать. Лозунги у меня в голове — «Я, мы — Хабаровск». Это абсолютно мое личное решение, и мне кажется это важным и правильным», — сообщил журналист в эфире «Эха Москвы».

Напомним: 25 июля в Хабаровске состоялась очередная несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала — бывшего губернатора края, арестованного по подозрениям в организации убийств и покушений на местных предпринимателей в 2004-2005 гг. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» и местные СМИ, в субботу на улицы вышло рекордное количество протестующих – более 20 тысяч человек. Власти края утверждают, что в акции участвовало лишь порядка 6,5 тысячи.

Протесты продолжались несколько часов: были организованы шествие в центре города и выступление на городской площади с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Россия, просыпайся», «Это наш край». Сопротивление со стороны полиции оказано не было.