Журналист Михаил Зыгарь станет продюсером нового тревел-шоу о России

Сервис Premier в 2021 году запустит шоу «Русские каникулы», его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе платформы.

«Русские каникулы» — это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через Кавказские горы, а затем отправится на русский Север», - рассказали в пресс-службе.

Продюсером и шоураннером выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером — Нателла Крапивина, создательница шоу «Орел и решка».

Первые серии будут посвящены югу — Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Участники экспедиции едут не только путешествовать, но и знакомиться с местными обычаями. К примеру, создатели обещают рассказать о похищениях невест на Кавказе.

Во втором блоке сезона путешествие продолжится на Русском Севере. Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.