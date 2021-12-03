ЖУРНАЛИСТ на non/fiction

На выставке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась презентация книг Надежда Ажгихиной «Девочка с птицами» и «Письма из Москвы. Устная речь. Междометия», а также книги Петра Черемушкина «Ярузельский. Испытание Россий» (АИРО ХХI, 2021).

В публицистический сборник Н. Ажгихиной «Письма из Москвы. Устная речь. Междометия» вошли эссе, статьи и интервью последних лет, в том числе опубликованные в ЖУРНАЛИСТЕ беседы с Ясеном Засурским, Лидией Графовой, Эльвирой Горюхиной, Борисом Минаевым, Леонидом Жуховицким, в которых отразились не только эпохи развития отечественной прессы конца 20-го — начала 21-го века, но и напряженные размышления мастеров об основах профессии.

Сборник новелл «Девочка с птицами» продолжает тему поиска истины и взаимосвязи личной истории героев и истории страны.

А книга историка и публициста Петра Черемушкина продолжает дискуссию о нашем недавнем прошлом, которая волнует широкую аудиторию СМИ. «Журналистика и художественная литература — два важнейших способа познания мира, сегодня их взаимодействие особенно ценно, оно помогает нам разобраться в стремительно меняющейся и противоречивой действительности», — сказала в своем выступлении первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко.

О значении писательской публицистики и важности открытого обсуждения острых тем СМИ и общества сказал профессор Московского политехнического университета публицист и автор журнала Антон Антонов-Овсеенко. Главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова отметила, что страницы журнала вот уже несколько лет ведут такой разговор. В обсуждении приняли участие писатели, журналисты, исследователи, художники, студенты.

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