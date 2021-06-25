Журналист нашел пропавшего ребенка во время репортажа о его исчезновении

Итальянский журналист Джузеппе Ди Томмазо (Giuseppe Di Tommaso) поехал снимать репортаж о пропавшем без вести 21-месячном ребенке. По дороге к дому семьи он случайно обнаружил потерявшегося малыша. Об этом сообщает «Би-би-си».

Репортер услышал стоны, доносящиеся из ущелья возле проезжей части. Он думал, что внизу пряталось какое-то животное, но решил на всякий случай сообщить о шуме проезжавшим мимо полицейским. Те спустились в ущелье и увидели там ребенка: он вышел им навстречу и сказал слово «мама».

Последний раз до пропажи родители видели ребенка в его спальне вечером 21 июня. Ночью он проснулся и самостоятельно вышел из дома. Ди Томмазо нашел его в нескольких километрах от жилища. В поисках мальчика были задействованы вертолет и около тысячи человек, включая сотрудников полиции, пожарных и спасателей.

Ребенка отвезли в больницу для медицинского осмотра. По данным местных СМИ, он получил незначительные травмы, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.