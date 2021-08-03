«Журналист» № 8/2021

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МЕДИА

Оксана Силантьева Не входить. Работает мозг: с чем сталкивается фрилансер, занимаясь организацией своего рабочего места

Камилла Нигматуллина 12 свидетелей Telegram: пока далеко не все редакции в России — даже самые «прогрессивные» — освоили эту площадку

Шелли Сил, Алина Кренделева Не разбивайте витрину: для лондонской газеты Evening Standard печать остается важной частью бизнес-стратегии

Маурисио Ромеро, Алина Кренделева Спасибо, что ты есть: испанская La Voz de Galicia запустила свой гибридный пэйвол в 2019 году. Как к этому отнеслись читатели?

Анна Золотавина А поговорить?.. Digital conversation: новое направление гражданской журналистики

Неха Гупта Как не свести читателя с ума Индия: Лакшми Чаудри в пандемию запустила успешный сервис Splainer, который она сама называет «новостной рассылкой 2.0»

ГЛАВНОЕ

Елена Шитикова Комбайнеры смысловых полей: где себя журналисту реализовать?

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Карина Аджумерова, Максим Абрамович, Екатерина Жукова «Нормально относиться к некоторым унижениям»: к чему готовиться соискателям вакансий в медиасфере

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Чьи в редакции шишки: о первых шагах студента в избранной профессии

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Август-1991: «Сегодня они обрушились на печать, завтра в условиях несвободы окажется каждый»

Надежда Ажгихина Марина Адамович: «В России ничего не знают о русской эмиграции». Главный редактор «Нового журнала» о литературной традиции и свободе выбора

Юрий Васюнькин Какой цвет горит на «Донорском светофоре»? Нужна ли гильдия журналистов, освещающих тему донорства крови?

Юрий Трубников Путь в фотографию пролег через бокс: Владимир Веленгурин из «Комсомольской правды» явных пристрастий не имеет. Если не считать экстрима

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Клуб продвинутого журналиста Камбала в сиропе: что происходит, когда автор слишком сильно хочет угодить своему заказчику

Школа фельетона Князь Игорь еврейской национальности: в июле поэту, философу, хулигану Игорю Губерману стукнуло 85. Хулиган дал сдачи

Клуб байкеров Когда он вернулся