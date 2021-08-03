«Журналист» № 8/2021

Дайджест Коротко о новостях в медиамире
Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц
Оксана Силантьева Не входить. Работает мозг: с чем сталкивается фрилансер, занимаясь организацией своего рабочего места
Камилла Нигматуллина 12 свидетелей Telegram: пока далеко не все редакции в России — даже самые «прогрессивные» — освоили эту площадку
Шелли Сил, Алина Кренделева Не разбивайте витрину: для лондонской газеты Evening Standard печать остается важной частью бизнес-стратегии
Маурисио Ромеро, Алина Кренделева Спасибо, что ты есть: испанская La Voz de Galicia запустила свой гибридный пэйвол в 2019 году. Как к этому отнеслись читатели?
Анна Золотавина А поговорить?.. Digital conversation: новое направление гражданской журналистики
Неха Гупта Как не свести читателя с ума Индия: Лакшми Чаудри в пандемию запустила успешный сервис Splainer, который она сама называет «новостной рассылкой 2.0»
Елена Шитикова Комбайнеры смысловых полей: где себя журналисту реализовать?
Александр Джабаров И кормит, и учит, и мучит: специально для ЖУРНАЛИСТА компания hh.ru проанализировала состояние журналистского рынка труда
Карина Аджумерова, Максим Абрамович, Екатерина Жукова «Нормально относиться к некоторым унижениям»: к чему готовиться соискателям вакансий в медиасфере
Александр Никитушин Требуются трудоголики. «Интересной работы много, а денег и грамотных молодых журналистов мало». Так ли это на самом деле?
Анастасия Филиппова Мечта шаговой доступности: 5 историй бывших студентов
Чьи в редакции шишки: о первых шагах студента в избранной профессии
Надежда Ажгихина Август-1991: «Сегодня они обрушились на печать, завтра в условиях несвободы окажется каждый»
Надежда Ажгихина Марина Адамович: «В России ничего не знают о русской эмиграции». Главный редактор «Нового журнала» о литературной традиции и свободе выбора
Юрий Васюнькин Какой цвет горит на «Донорском светофоре»? Нужна ли гильдия журналистов, освещающих тему донорства крови?
Юрий Трубников Путь в фотографию пролег через бокс: Владимир Веленгурин из «Комсомольской правды» явных пристрастий не имеет. Если не считать экстрима
Сергей Мешавкин Газета — это не весы с уточками: почему полосу не надо «уравновешивать»
Клуб продвинутого журналиста Камбала в сиропе: что происходит, когда автор слишком сильно хочет угодить своему заказчику
Школа фельетона Князь Игорь еврейской национальности: в июле поэту, философу, хулигану Игорю Губерману стукнуло 85. Хулиган дал сдачи
Клуб байкеров Когда он вернулся