«Журналист» № 1/2020

CОБЫТИЯ

Наталья Налитова Дружба столетней выдержки: члены Клуба ЖУРНАЛИСТА — об истории их дружбы с изданием, ее пользе и о том, как теория превращается в практику

Дайджест: коротко о новостях в медиамире

Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц

МЕДИА

Камилла Нигматуллина, Максим Корнев, Всеволод Пуля Тренды новых медиа-2020

Анастасия Романова Тише едешь, дальше будешь: что такое slow news

Нет времени на эти ваши соцсети: раньше мы разбирали вашу цифровую активность на страницах журнала, а теперь приезжаем прямо на место событий

Шелли Сил, Алина Кренделева Линейная зависимость: что общего между журналистикой и дыней?

Брайан Везелинг Десять к одному: Венди Меткалф — необычный главный редактор: она заведует не только редакционным процессом, но и маркетингом

ГЛАВНОЕ

Надежда Ажгихина Журналисты в законе: известны случаи, когда общественное мнение и профессиональная солидарность перечеркивали планы властей

Михаил Федотов Наша свобода печати родилась в День России: Акт, отменивший тотальную цензуру и идеологический контроль

Надежда Ажгихина Был бы журналист, статья найдется: как не попасть в иноагенты, наркодилеры и штандартенфюреры

Дмитрий Полянин, Игорь Рудников, Роман Жолудь Три добрых свистка в тумане: истории со счастливым концом, или Почему важно верить в успех и знать законы

106 лет со страной 1914–2020

РЫНОК

Светлана Дремова Не выходя из народа: если из крана течет грязная вода — звоните в газету

Александр Никитушин Скандинавская ходьба по родному краю: Алексей Зарецкий, главный редактор «Бетлицкого вестника», о том, как пробует вырваться из замкнутого круга

Елена Ломакина Зачем вам районка? Возьмите тушенку! «Почта России» собралась преобразовать отделения в «центры притяжения» с продажей алкоголя. И просит на это 85 миллиардов рублей из бюджета

Ева Меркачева Фемида, встань к народу передом: судьи хотят превратить СМИ в прислужников

Андрей Рихтер Европейский суд и политические фейки: оскорбление и шок — это тоже свобода слова

Светлана Распопова Да никако ты Плевако! Знание законов освобождает от ответственности

Анна Чечельницкая Чтите Трудовой кодекс: что нужно помнить, нанимаясь на работу в редакцию

ПРОФЕССИЯ

Юрий Трубников Кто щелкает Луну и Землю: тернии и звезды космической фотографии: вчера, сегодня и, может быть, завтра

Сергей Мешавкин «Запорожца» задуваем «Эх, прокачу!»: между дизайном автомобиля и газеты, оказывается, есть много общего

Клуб продвинутого журналиста Стерильный муж: лучше новых двух: как писать на интимные, но остросоциальные темы

Школа фельетона Братская сатира: если кто не знает, Михаил Кольцов и Борис Ефимов были не однофамильцами, а родными братьями