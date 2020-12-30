«Журналист» № 1/2021

СОБЫТИЯ

С оптимизмом и опаской. ЖУРНАЛИСТУ 13 января исполняется 107 лет. Второе столетие, а проблемы и темы на наших страницах, по сути, все те же

Мониторинг Хроника происшествий за ноябрь

Борис Тимошенко Свет мой, зеркальце заднего вида. Почему «хабаровская карусель» дала сбой?

МЕДИА

Светлана Распопова TikTok: приходите завтра. Зачем «Новая газета» пошла на «площадку молодняка»

Камилла Нигматуллина Что за концепция, создатель? Настало время поговорить о единой концепции медиабренда на разных цифровых платформах

Шелли Сил, Алина Кренделева Внимание, вопрос: как канадской газете удалось сохранить спокойствие среди всеобщей паники

Брайан Везелинг Монета в конце тоннеля: что получится, если взять число домов в вашем городе и умножить его на три

ГЛАВНОЕ

Елена Шитикова От растерянности — к стратегии! О пользе холодной воды: что должна уметь редакция будущего

Светлана Распопова В маске и перчатках, а то и в опечатках: какими буквами журналисты провожают 2020 год

Анна Швецова Дополненная реальность, «Дом блогера» и семинары для пожилых: как региональные СМИ распланировали 2021 год

Анастасия Филиппова Никогда не говори «навсегда»: каким для медиа станет 2021‑й

Мария Горохова, Максим Корнев, Евгений Кулаков, Камилла Нигматуллина, Всеволод Пуля Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка

Анастасия Филиппова Андрей Боборыкин: «Медиаменеджер ничем не отличается от менеджера холодильного завода»

РЫНОК

Александр Никитушин Да, щуки мы: Ирина Иванченко, уже 10 лет возглавляющая «Крымские известия», не хочет тратить силы на жалобы

Наталья Лымарь Расшевеленные вирусом: чему научилась редакция «Курской правды» за время пандемии

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Елена Костюченко: «Мне казалось, я знаю, что происходит в России, пока случайно не купила «Новую газету»

Светлана Распопова Роман Супер: «Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю»

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Журналист в процессе: как работать в зале суда

Юрий Трубников Комплекс московского сурка: о месте фотографа в городском хозяйстве

Сергей Мешавкин Слабое обоняние буржуазии: что не так с фотографиями в наших деловых газетах

Виталий Челышев Покажите язык: ГЛЭДИС уже 20 лет спасает от сумы и от тюрьмы

Клуб продвинутого журналиста Про девушку Нину и бабу Вангу. Немного эзотерики: раскрываем тайну пяти двоек, выставленных автору заметки

Школа фельетона: С новым гадом! Странный спин-офф в истории «Крокодила»