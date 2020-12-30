«Журналист» № 1/2021

С оптимизмом и опаской. ЖУРНАЛИСТУ 13 января исполняется 107 лет. Второе столетие, а проблемы и темы на наших страницах, по сути, все те же
Мониторинг Хроника происшествий за ноябрь
Борис Тимошенко Свет мой, зеркальце заднего вида. Почему «хабаровская карусель» дала сбой?
Светлана Распопова TikTok: приходите завтра. Зачем «Новая газета» пошла на «площадку молодняка»
Камилла Нигматуллина Что за концепция, создатель? Настало время поговорить о единой концепции медиабренда на разных цифровых платформах
Шелли Сил, Алина Кренделева Внимание, вопрос: как канадской газете удалось сохранить спокойствие среди всеобщей паники
Брайан Везелинг Монета в конце тоннеля: что получится, если взять число домов в вашем городе и умножить его на три
Елена Шитикова От растерянности — к стратегии! О пользе холодной воды: что должна уметь редакция будущего
Светлана Распопова В маске и перчатках, а то и в опечатках: какими буквами журналисты провожают 2020 год
Анна Швецова Дополненная реальность, «Дом блогера» и семинары для пожилых: как региональные СМИ распланировали 2021 год
Анастасия Филиппова Никогда не говори «навсегда»: каким для медиа станет 2021‑й
Мария Горохова, Максим Корнев, Евгений Кулаков, Камилла Нигматуллина, Всеволод Пуля Тренды новых медиа-2021 в формате Zoom-звонка
Анастасия Филиппова Андрей Боборыкин: «Медиаменеджер ничем не отличается от менеджера холодильного завода»
Александр Никитушин Да, щуки мы: Ирина Иванченко, уже 10 лет возглавляющая «Крымские известия», не хочет тратить силы на жалобы
Наталья Лымарь Расшевеленные вирусом: чему научилась редакция «Курской правды» за время пандемии
Надежда Ажгихина Елена Костюченко: «Мне казалось, я знаю, что происходит в России, пока случайно не купила «Новую газету»
Светлана Распопова Роман Супер: «Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю»
Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Журналист в процессе: как работать в зале суда
Юрий Трубников Комплекс московского сурка: о месте фотографа в городском хозяйстве
Сергей Мешавкин Слабое обоняние буржуазии: что не так с фотографиями в наших деловых газетах
Виталий Челышев Покажите язык: ГЛЭДИС уже 20 лет спасает от сумы и от тюрьмы
Клуб продвинутого журналиста Про девушку Нину и бабу Вангу. Немного эзотерики: раскрываем тайну пяти двоек, выставленных автору заметки
Школа фельетона: С новым гадом! Странный спин-офф в истории «Крокодила»