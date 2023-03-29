«Журналист» №1/03 2023

СОБЫТИЯ

Александр Колесниченко, Юлия Черешнева, Мария Королева, Ирина Денисова Поздравительная газета: конкурс «Золотой фонд прессы» как зеркало русской журналистики

МЕДИА

Дарья Кравец На бота надейся, а сам не кури: на вопросы ЖУРНАЛИСТА отвечает ChatGPT

Гюзелла Николайшвили, Светлана Лебедева Не проходите мимо: социальная реклама способна повысить доверие к СМИ

Александр Литвинов А с платформы говорят… Как продвигать свой канал в Тelegram

Брайан Везелинг Подписка на выбор: норвежской ежедневной газете Aftenposten завидует большинство издателей. Почему?

Брайан Везелинг Швейцарские пионеры Le Quotidien Jurassien: журналисты привыкают ко всему, могут даже начинать работу в 5.30 утра

Симона Флюкигер Лучшее из обоих миров: Аргентинская La Nación сделала ставку на «визуализацию и цифровое повествование»

ГЛАВНОЕ

Татьяна Князькова Олимпийское беспокойство: как получить журналистское образование без ЕГЭ и вступительных

Екатерина Павлюченко Отбросили болонский хвост, не потерять бы голову: как теперь будут учить журналистов

Максим Абрамович В Клинике мечтают о Сибири: где и как будущие журналисты могут приобрести практические навыки

Надежда Кулакова Журналисты первого класса: о детском объединении «Пресс-клуб», агрегаторе новостей ЮНПРЕСС, «медиаточках» и других знаках препинания

РЫНОК

Мальвина Друкер Прибежали в сети дети: медиаобразовательные практики в Калининградской области

Оксана Бескровная Кто на новенького? Наши будущие авторы и читатели —пока за партой

Дарья Виноградова, Светлана Карпова, Виталий Молев, Диана Лобанова Медиакласс в школе: что это такое? О своем опыте, переживаниях и достижениях рассказывают педагоги и ученики московской школы 1228 «Лефортово»

Марина Битарова Алания от А до Я: именно печатные СМИ — хранители качественной журналистики, убеждены в газете «Северная Осетия»

Юлия Линкевич Из глубинки с любовью. Особенность редакционной работы: ваш город в Республике Коми считают глубинкой

ПРОФЕССИЯ

Светлана Распопова Гидом буду! Елена Янкина работала и корреспондентом, и редактором, а теперь водит экскурсии по Москве

Айдан Уайт Когда почва уходит из‑под ног: как турецкие СМИ сообщают о землетрясении и помогают людям

Евгений Широков В начале была «Юность»: о легендарной радиостанции рассказывает один из ее первых руководителей

Ядвига Юферова Диагноз Краснопольской: как журналисту получить звание Героя Труда

Сергей Мешавкин Ствол роковой Лепажа. Таймлайн: точно и просто, как у Пушкина

Клуб продвинутого журналиста «Волки! Волки!», или как не надо рассказывать читателям про погоду

Николай Михайлов Под пенье «Марсельезы»: в январе 2024 года мы будем отмечать 110-летие нашего журнала

Клуб байкеров Боже, храни королеву! Она в России