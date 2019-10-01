«Журналист» № 10/2019

CОБЫТИЯ

Дайджест: коротко о новостях в медиамире

Мониторинг: хроника происшествий за сентябрь

МЕДИА

Анастасия Филиппова Пионер Муратов: «Новая» первой в России завела отдел дата-журналистики

Камилла Нигматуллина Одна тысячная населения: редакция «Областной газеты» из Екатеринбурга — очередной герой разбора интернет-активности СМИ

Светлана Лебедева «Идеальный мир» Регламент работы отдела продаж, к которому нужно стремиться

Алина Кренделева Бумага против ветра: ЖУРНАЛИСТ завершает знакомство с лауреатами Print Innovation Awards 2018

ГЛАВНОЕ

Всеволод Пуля Не знать свою аудиторию — смертельно дорого: медиа больше не могут себе позволить не изучать свою аудиторию

Оксана Силантьева Персонажи вашего романа Как анализировать аудиторию по методу персонажей

Валентина Пермякова Не бежит и не орет: как мы продаем рекламу в интернете. Опыт редакции сайта Ревда-инфо.ру

Дарья Аминова Метрики для гуманитариев:не бойтесь, не кусаются. ЖУРНАЛИСТ поговорил с представителями трех сервисов для редакций, которые можно попробовать бесплатно. Кто виноват, что цифры не радуют, и что с этим делать?

Елена Манина Полупрозрачные измерения: реакция лидеров российского рынка медиаисследований на нашу просьбу об интервью оказалась непредсказуемой

Елена Манина Старший брат следит за тобой. А младший — анализирует: зачем нужна аналитика социальных медиа и почему в ней нуждаются не только бренды и государство, но и СМИ

Дарья Аминова «Больше просмотров — лучше материал»? Это опасная логика Как интернет-газета «Бумага» анализирует контент в соцсетях

НАЦПРОЕКТЫ

Александр Никитушин Просто бизнес. И немного личного: как газета «Деловой интерес» поддерживает интерес читателей, не публикуя «желтые» новости

Наталья Гордеева Попали в «капсулу времени»: как придуманная мной за несколько минут до сдачи номера реклама подписки стала мемом и разошлась по всей стране

Лира Гафарова Собака — друг почтальона: жалобы почтальонов на то, что они боятся собак, — отговорка. Газета должна быть доставлена вовремя

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Интервью — не стенограмма: политический обозреватель «Российской газеты» Валерий Выжутович — о своей новой книге, сегодняшней журналистике, принципах и прививке от пошлости

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Осторожно: дети! Как законодательство защищает личность ребенка? Что можно публиковать о детях в СМИ?

Сергей Мешавкин Пациент скорее жив: «Енисейская правда» как пример для других районок

Клуб молодого журналиста Кредо негодяев. Все свои? Ошибка начинающих журналистов — писать о бомжах с любопытством посетителя зоопарка

Школа фельетона Иногда они возвращаются: этой осенью Александр Галич стоит с нами в одиночных пикетах

Дмитрий Ромендик #дарагая редакция В наушниках у нее был Brazzaville, а в руках красивое ситечко