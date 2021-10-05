«Журналист» № 10/2021

СОБЫТИЯ

Наталья Налитова Хочешь жить — умей меняться: в Москве прошли Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития» и конференция «Цифровая трансформация региональных медиа»

Камилла Нигматуллина Пущать и не тащить: почему сегодня газета уже не может быть просто газетой

Сергей Мешавкин По гамбургскому счету: итоги конкурса газетного дизайна

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко Торжества и аресты решили совместить: журналисты и выборы

МЕДИА

Ума Шарма, Алина Кренделева Один язык хорошо, а два — лучше: как индийской газете удалось за год увеличить доход от рекламы на 42%

Брайан Везелинг 120 точек данных: зачем в норвежской Amedia собирают номера телефонов читателей и используют e-mail-рассылку

ГЛАВНОЕ

COVID-19 Искусственная вентиляция журналистики

Надежда Ажгихина, Ульяна Галанцева Прививка от «инфодемии»: журналистику спасут профессионализм, этика и читатели

Анастасия Филиппова Вирусный контент: как платформы распространяют фейки о пандемии и борются с ними

Анастасия Филиппова Сергей Якупов: «Главная проблема российских медиа в том, что их делают журналисты»

Светлана Распопова Большая встряска: как пандемия изменила СМИ? На этот вопрос отвечают редакторы и сотрудники российских изданий

Ульяна Галанцева Всадники пандемии: студенты журфака о будущем профессии, СМИ и своем собственном

Анастасия Филиппова Взгляд из Греции: 7 прогнозов для медиа после пандемии

Кен Хардинг, Джастин Айзенбанд, Алина Кренделева Чтобы кризис не пропал зря. FTI Consulting: что нужно делать изданиям, чтобы не только выйти из кризиса, но и увеличить доходы

РЫНОК

Светлана Писаренко Большие перемены: на фоне ковида «Власть Советов» из Краснодарского края ухитрилась сменить графическую и тематическую модель газеты

Марина Губенко «Пламя» первой необходимости: как во время пандемии журналисты газеты «Пламя» оказывали психологическую помощь читателям

Дмитрий Зелов Геннадий Мальцев: «Мы создали своего читателя». Журналу «Чудеса и приключения» исполняется 30 лет. Беседа с главным редактором издания

Даниил Панкстьянов Победы и проблемы сахалинских СМИ: о них рассказывают главные редакторы газет «Советский Сахалин» и «Звезда»

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Барбара Трьонфи: «Независимые СМИ делают мир лучше»: в Вене прошел всемирный конгресс Международного института прессы «Журналистика в центре внимания»

Елена Богдан Светлана Распопова: «Внутри нормального человека всегда идет борьба с собой». Вышел новый учебник для бакалавров «Прикладная этика журналиста»

Школа фельетона Иронический мультифрукт: о Владимире Вишневском, поэте и шоумене (в хорошем смысле)

Клуб байкеров: Сезария с острова Зеленого мыса