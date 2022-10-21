«Журналист» №7/10 2022

МЕДИА

Елизавета Чернова То ли еще будет: 5 новых направлений в веб-дизайне

Елизавета Чернова Мир шрифтов, авторских прав и лицензий: отправляемся на шопинг

Ник Бабич, Софья Юськив Не забывая о дальтониках: как использовать цвет в дизайне пользовательского интерфейса

Дарья Живова, Виктория Прилепо «Цигель, цигель, ай-лю-лю»: инструкция для тех, кто ценит свое время

Рауль Перез, Елизавета Суханова Не в бровь, а в глаз: как выбрать правильный цвет для вашего бренда

Марина Приятелева Удочка для Николая: как составить портрет целевой аудитории

Неха Гупта По выгодной цене: чем привлекают и как удерживают подписчика в Индии

Брайан Везелинг Миру — «Мир»: Le Monde готовится взять планку в миллион подписчиков

Неха Гупта Слова в кавычках, опыт The Guardian: цитаты проверит искусственный интеллект

ГЛАВНОЕ

Оксана Силантьева, Ольга Кравцова Когда редакция в стрессе: в работе нас раздражает то же самое, что и привлекает

Светлана Кузеванова Шаг влево, шаг вправо… «Дискредитация»: что недопустимо говорить о действиях российской армии и российской власти

Ответ юриста: как отличить рекламу от информации в газете

Светлана Лебедева Тройка, шестерка, туз: как готовить спецпроект

РЫНОК

Марина Алехина Уроки хакасского: читатели снова пишут в газету

Зоя Григорьева Сталь и снег: путеводитель, гонки и хор регионального звучания

Александра Осипова Сделать хотел козу, а получил грозу: как изменился таргет за последние полгода

Федор Парамонов Тираж без посредников: как реализовать недостижимую мечту и заговорить боль, знают в «Березниковском рабочем»

ПРОФЕССИЯ

Павел Гутионтов Человеческий фактор: воспоминание о Михаиле Горбачеве

Андрей Красильников От «Маяка» до Маяковского: памяти Георгия Зубкова

Алина Ильина «Было профессиональное братство! Ну, может, содружество»: доцент факультета журналистики МГУ Галина Лазутина верит в будущее профессии

Сергей Мешавкин Газета счет любит: урок арифметики для редакторов и дизайнеров

Клуб продвинутого журналиста Словесный мусор против «чистых игр» автора: как один автор промахнулся мимо своей аудитории

Вероника Еременко Пока «толстый» сохнет… О прошлом, настоящем и будущем журнала «Иностранная литература»

Фотоконкурс «Посмотри на свой город». В конце лета ЖУРНАЛИСТ провел фотоконкурс «Посмотри на свой город». Редакция получила несколько десятков фотографий из разных концов страны

Клуб байкеров: Фотограф щелкает, политики уходят