«Журналист» № 11/2020

СОБЫТИЯ

Наталья Налитова Ну очень деловой форум: как проходил 10‑й юбилейный деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития»

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за октябрь

МЕДИА

Анастасия Филиппова От непонятливых до назойливых: 7 проблемных клиентов пиарщика

Йонас Партанен (перевод: Алина Кренделева) Стратегия на завтрак: какой контент можно предоставлять по подписке?

Камилла Нигматуллина Денег точка нет: как правильно использовать возможности социальных сетей для монетизации региональных СМИ

Анастасия Филиппова У вас бюллетень отклеился: какие форматы англоязычные медиа используют для освещения выборов

Шелли Сил, Алина Кренделева Под изменчивый мир: редакция индийской газеты Hindustan Times во время пандемии отважилась на ребрендинг

Макс Корнев Страхомифы: победят ли нишевые медиа?

ГЛАВНОЕ

Поправки в дистрибуцию: прокуковать — мало. Надо, чтобы услышали

Доставим сами: в регионах чуть ли не единственный выход — создание собственной службы доставки

Александр Оськин Газету будут читать с облегчением: дистрибуция прессы в условиях пандемии

Светлана Распопова Парк «мелового» периода: интернет-издание об образовании и воспитании «Мел» идет своим путем

Анна Мамяко Мир, дружба, «Бумага»: Как клуб друзей помогает развитию издания и формирует лояльное сообщество

Светлана Распопова Дмитрий Равкин: «Банковское обозрение» — это уже не журнал, это отраслевой финансовый медиапроект»

Анна Швецова Амурская вольность. Komsagram: блогерский паблик вместо официальных СМИ

Анастасия Филиппова Блюстители почтовых ящиков: На кого равняться в новостных рассылках

РЫНОК

Наталья Березнякова Хор очарованных: настоящая лавина признаний в любви накрыла газету, когда ее читатели оказались в «самоизоляции»

ПРОФЕССИЯ

Светлана Распопова Неопалимая махина: с бензорезом и фомкой против свободного слова. Случай Славиной

Роман Жолудь, Галина Арапова Журналисты под давлением: угрозы, нападения, порча оборудования — как закон защищает журналистов в таких случаях

Надежда Ажгихина Преступления без наказания: 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Сергей Мешавкин Плохое видится на расстояньи: чтобы оценить дизайн, повесьте свою газету на стену и сделайте пять шагов назад

Светлана Распопова Капкан на читателя: кликбейт-заголовок как способ борьбы за аудиторию

Клуб продвинутого журналиста Штамп моржовый: читатель, «купившийся» на заголовок про моржей и белых медведей, в итоге получил набор унылых штампов

Школа фельетона Не стреляйте в гимночиста: все, что мог, он уже совершил

Тайна охотного ряда и безмолвный барбер: каверзы «Великого немого»