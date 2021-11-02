«Журналист» № 11/2021

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко «Массовой записи в иноагенты в России нет…» Так говорит президент. А на самом деле?

Даниил Ермолин Танго бумаги и цифры: газеты расширяют аудиторию, ищут кадры и присматриваются к блогерам

МЕДИА

Макс Корнев Метавселенная: что будет после интернета?

Камилла Нигматуллина Дорогие, сядем рядом: открываем «Digital Перспективу» для наших читателей

Шелли Сил, Алина Кренделева Королевская свита: в скандинавском издательстве Schibsted подкасты напрямую влияют на уровень доходов от подписки

Пола Фелпс, Алина Кренделева Пришествие миссии: в прошлом году доходы The New York Times от онлайн-подписки превысили доходы от печатных тиражей

Дарья Живова Не верь глазам своим: как журналисту не стать жертвой дипфейка

ГЛАВНОЕ

Анастасия Филиппова, Всеволод Пуля Деньги любят умных: 27 способов заработать на медиа

Екатерина Чудова Светлая голова «Медузы»: сложно ли найти рекламодателя иноагенту

Александр Никитушин На жизнь хватает: как сегодня зарабатывает российская региональная пресса

Неха Гупта Купи-Читай: крупнейший индийский медиабренд стал площадкой цифровой торговли с 60 миллионами участников

РЫНОК

Павел Шишкин Дело житейское: главное — освещать настоящую жизнь, а не параллельную вселенную, существующую в телевизоре

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Оксана Пушкина: «Однажды распахнется окно». О решении Общественной коллегии по жалобам на прессу (и не только)

Надежда Ажгихина «Нобель» для журналистов: награда за бесстрашие и правду без кавычек

Светлана Распопова «Весь мир смотрит, как мы здесь кувыркаемся» Реакция медиасообщества на Нобелевскую премию мира-2021

Светлана Распопова Татьяна Мингалимова: «Выбираю темы, которые редко обсуждают по-честному». Штрихи к портрету видеоблогера

Роман Жолудь Путеводитель по оскорблениям: когда неосторожная фраза может стать нарушением закона

Надежда Ажгихина Учитель на всю жизнь: легенде факультета журналистики МГУ Галине Белой исполнилось бы 90

Юрий Трубников Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Про фототренинги в полевых условиях

Сергей Мешавкин Гвоздь в крышку номера: нечего ставить на обложку? Проблема решается за 10 минут

Клуб продвинутого журналиста А вы «заслужили» свое лицо? Редакторский разбор текста из журнала PSYCHOLOGIES

Школа фельетона Брудершафт с нобелиатом: праздник пришел и в Потаповский переулок

Клуб байкеров Охота на Майкла Джексона осенью 1993 года