«Журналист» № 12/2019

CОБЫТИЯ

Наталья Налитова У прессы есть будущее. Но это не точно. 15 ноября в медиацентре «Российской газеты» состоялась всероссийская отраслевая конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития рынка российской периодической печати»

Дайджест: коротко о новостях в медиамире

Мониторинг: хроника происшествий за ноябрь

МЕДИА

Дмитрий Люкайтис Старый добрый сайт: важно, чтобы сайт одной из старейших районных газет России не выглядел устаревшим

Андрей Жвирблис На лицо ужасные, добрые внутри? Чего хотят новые императоры информации

Всеволод Пуля Предвзятые алгоритмы: как работает технологическая цензура

Шелли Сил, Алина Кренделева Начать с главной: газета изменила сайт, ориентируясь на читателя, а не рекламодателя

Тассос Морфис Новостей и зрелищ: норвежский новостной бренд Verdens Gang (VG) — один из европейских лидеров в области онлайн‑видео

Владимир Снегирев Тухлый товар не продается: сколько стоит независимость

ГЛАВНОЕ

Леонид Флорентьев Кукушка, сколько мне слов осталось? О самоцензуре — без гнева и пристрастия

Светлана Распопова Понять можно, простить — нет: о своем отношении к самоцензуре — Дмитрий Быков, Леонид Никитинский, Борис Лозовский, Владимир Сухой

Анастасия Филиппова, Светлана Распопова …И зарезал сам себя. Веселый разговор Клинический случай. Тему развивают наши коллеги из разных средств массовой информации

Камилла Нигматуллина Самоцензура 2.0: как не обидеть редактора и маму

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Павел Гусев: «Мы живем в перевернутом мире»: главный редактор «МК» о столетнем, но молодом и озорном «Комсомольце»

Роман Жолудь, Ольга Шацких Суицид без причин и подробностей: как российское законодательство требует писать о самоубийствах и к чему это приводит

Александра Жуковская Как женщин дискриминируют в СМИ и что с этим делать

Юрий Трубников Тренировка самоцензуры: про борьбу хорошего с очень хорошим в фотографических головах

Надежда Ажгихина Cверстники Галилея: сумерки свободы или разумная осторожность?

РЫНОК

Александр Никитушин Глава державы их заметил: еженедельник «Молодой ленинец» называют в Пензе газетой для пенсионеров. И редакция этим очень гордится

Ольга Вострикова Связанные одним «Эхом»: с 2018 года газета «Эхо» из Кемеровской области осуществляет проект «Ревизорро по‑промышленновски». Что это значит и почему читатели потянулись к газете?

Сергей Мешавкин Дочь пофигизма и лени: иногда самоцензуру порождает не страх, а равнодушие

Клуб молодого журналиста Сакральная и молодая: разбираем рецензию на спектакль первокурсницы журфака для студенческого медиа

Дмитрий Ромендик #дарагая редакция Продолжаем принимать сообщения нашего иностранного агента