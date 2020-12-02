«Журналист» № 12/2020

Дайджест Коротко о новостях в медиамире
Мониторинг Хроника происшествий за ноябрь
Борис Тимошенко Хабаровская «карусель»: повторные аресты — новая тактика борьбы с журналистами
Анна Швецова 50 оттенков серых будней. Та же картина, что и 100 лет назад: скучные заметки, скучные картинки
Шелли Сил, Алина Кренделева Подписка на шопинг: скандинавские СМИ развивают собственную интернет-торговлю
Георг Бурчер, Алина Кренделева Балльные танцы: читатели австрийского издания собирают баллы, чтобы обменять их на ценные призы или оплатить покупки в местном супермаркете
Барбара Горранд Наука юношам: канадская газета взялась подать информацию о коронавирусе так, чтобы она была понятна детям
Наша сила — в наших правках: врав ли был Василь Быков, считавший редактора порождением дьявола? Давайте разберемся
Анастасия Филиппова Максим Ильяхов: «Если игнорируем цель ради стиля, то мы — дебилы»: о неудобных спикерах и об авторах, которых не нужно править
Анна Швецова Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется пойти в редакторы. Для тех, кто верит, что редакторскому делу можно научиться быстро, выгодно, удобно
Анастасия Филиппова Путин Колумба не выпускал: вычитка, фейки и данные: подборка инструментов для редактора
Анна Швецова Мелкие бесы: девять ошибок, которые совершают авторы в работе с редактором
Анна Байкова Николай Кононов: «Пишешь — значит, много читаешь»: автору — почет и слава, а редактору — только уважение в узких кругах? Это несправедливо
Анна Мамяко Не можешь — научим, не хочешь — отставим: главный редактор «Лайфхакера» Полина Накрайникова — об ответственности перед аудиторией
Светлана Распопова Человек с шестью глазами: редактор должен думать и об авторе, и о читателе, и о себе
Ирина Кетова От принта! Для «Искры», выходящей в Лысьве (Пермский край), главным источником дохода всегда была именно газета
Анна Курепина В последний вагон: редакция «Кузнецкого рабочего» (Пензенская область) на карантин не ушла и старалась помочь читателям
Анатолий Вишневский, Надежда Ажгихина Убывающая Россия: о «демографическом переходе», извечных ценностях и кликушах
Роман Жолудь Дела, законы, солидарность: тренды года от Центра защиты прав СМИ
Юрий Трубников Инфракрасный взгляд: знакомьтесь — Дмитрий Байрак
Сергей Мешавкин В доказательство буковок: надо редактировать еще и картинки
Надежда Ажгихина «Легко ли быть молодым?» Подведены итоги конкурса на лучший материал о проблемах молодежи в СМИ и интернете
Алина Михайлова «ОнОнасная» революция: белгородский «ОнОнас» — журнал о молодежи и для молодежи
Полина Захарченко Жизнь на две страны и одну республику: путешествие по маршруту Москва-Киев-Донецк-Москва
Клуб молодого журналиста Записки нервного лентяя: с «эмоциональным интеллектом» у автора как-то не сложилось
Авторы високосного года: пока маститые авторы сидели на карантине, лавры достались молодым
Школа фельетона: Твой shit на воротах Царьграда: извлечем ли мы урок из истории братского ацтекского народа?