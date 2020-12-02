«Журналист» № 12/2020

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за ноябрь

Борис Тимошенко Хабаровская «карусель»: повторные аресты — новая тактика борьбы с журналистами

МЕДИА

Анна Швецова 50 оттенков серых будней. Та же картина, что и 100 лет назад: скучные заметки, скучные картинки

Шелли Сил, Алина Кренделева Подписка на шопинг: скандинавские СМИ развивают собственную интернет-торговлю

Георг Бурчер, Алина Кренделева Балльные танцы: читатели австрийского издания собирают баллы, чтобы обменять их на ценные призы или оплатить покупки в местном супермаркете

Барбара Горранд Наука юношам: канадская газета взялась подать информацию о коронавирусе так, чтобы она была понятна детям

ГЛАВНОЕ

Наша сила — в наших правках: врав ли был Василь Быков, считавший редактора порождением дьявола? Давайте разберемся

Анастасия Филиппова Максим Ильяхов: «Если игнорируем цель ради стиля, то мы — дебилы»: о неудобных спикерах и об авторах, которых не нужно править

Анна Швецова Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется пойти в редакторы. Для тех, кто верит, что редакторскому делу можно научиться быстро, выгодно, удобно

Анастасия Филиппова Путин Колумба не выпускал: вычитка, фейки и данные: подборка инструментов для редактора

Анна Швецова Мелкие бесы: девять ошибок, которые совершают авторы в работе с редактором

Анна Байкова Николай Кононов: «Пишешь — значит, много читаешь»: автору — почет и слава, а редактору — только уважение в узких кругах? Это несправедливо

Анна Мамяко Не можешь — научим, не хочешь — отставим: главный редактор «Лайфхакера» Полина Накрайникова — об ответственности перед аудиторией

Светлана Распопова Человек с шестью глазами: редактор должен думать и об авторе, и о читателе, и о себе

РЫНОК

Ирина Кетова От принта! Для «Искры», выходящей в Лысьве (Пермский край), главным источником дохода всегда была именно газета

Анна Курепина В последний вагон: редакция «Кузнецкого рабочего» (Пензенская область) на карантин не ушла и старалась помочь читателям

ПРОФЕССИЯ

Анатолий Вишневский, Надежда Ажгихина Убывающая Россия: о «демографическом переходе», извечных ценностях и кликушах

Роман Жолудь Дела, законы, солидарность: тренды года от Центра защиты прав СМИ

Юрий Трубников Инфракрасный взгляд: знакомьтесь — Дмитрий Байрак

Сергей Мешавкин В доказательство буковок: надо редактировать еще и картинки

Надежда Ажгихина «Легко ли быть молодым?» Подведены итоги конкурса на лучший материал о проблемах молодежи в СМИ и интернете

Алина Михайлова «ОнОнасная» революция: белгородский «ОнОнас» — журнал о молодежи и для молодежи

Полина Захарченко Жизнь на две страны и одну республику: путешествие по маршруту Москва-Киев-Донецк-Москва

Клуб молодого журналиста Записки нервного лентяя: с «эмоциональным интеллектом» у автора как-то не сложилось

Авторы високосного года: пока маститые авторы сидели на карантине, лавры достались молодым

Школа фельетона: Твой shit на воротах Царьграда: извлечем ли мы урок из истории братского ацтекского народа?