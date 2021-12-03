«Журналист» № 12/2021

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко Всех впускать, никого не выпускать: еще раз о списке «иноагентов»

Иван Филатов Издательский бизнес и его симпатичные чудовища: о мертвой, но живой печатной прессе, «войне» журналистов с «Дзеном» и угрозах для журналистики

МЕДИА

Александр Никитушин Владимир Сунгоркин: «Мы — газета обывателя». Главный редактор «Комсомольской правды» — о правилах работы редакции ковидной эпохи

Анастасия Филиппова «Хочешь сделать медиа — начни с мемов»: шесть советов по раскрутке в соцсетях

Камилла Нигматуллина Чудес не будет. Но это не точно: открытка к Новому году для региональных СМИ

Анастасия Филиппова Instagram, Сибирь и феминизм: как работает томский «Постер»

Екатерина Безручко Теремок с концепцией: как создать редакцию цифрового медиа

Светлана Распопова Ирина Телицына: «Ты не можешь одной рукой писать расследования, а другой — рекламные тексты». ЖУРНАЛИСТ поговорил о нативной рекламе, контентной политике, коммерции и творчестве с директором по спецпроектам Forbes

Шелли Сил, Алина Кренделева Смешать, но не взбалтывать: The Wall Street Journal теперь проводит мероприятия в «гибридном формате». Что это значит?

Дебби Гоу Планы на «Завтра»: газета Domani вышла на рынок в разгар пандемии и сразу взяла курс на платную подписку

ГЛАВНОЕ

Надежда Ажгихина Метаметель и IT-конфетти: новогодняя анкета ЖУРНАЛИСТА

Екатерина Павлюченко Письмо Деду Морозу: о чем мечтают главреды

РЫНОК

Елена Баластаева С авоськой добра: первое, что сделали в «Приволжской правде», — запретили себя жалеть и болеть

ПРОФЕССИЯ

Надежда Ажгихина Оруэлл — наше все? На этот и другие вопросы ЖУРНАЛИСТА отвечает писатель Вячеслав Недошивин

Светлана Распопова Защищайтесь, господа! О новой научной специальности

Регина Биктимирова Рынок спросил — университет ответил: раньше все было понятно: факультет журналистики учил журналистике...

Юрий Трубников Фотоправославие: с лейкой и псалтырем

Сергей Мешавкин Воровство лучше простоты: размышления над новогодней обложкой

Клуб продвинутого журналиста Три шага в никуда: путаные показания в журнале для мужчин

Школа фельетона Собака, не раскачивай лодку! Троих уже тошнит. Джером К. Джером как зеркало русской революции

Клуб байкеров Как два Юрия — Феклистов и Рост — гуляли на Чистых прудах