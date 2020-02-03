«Журналист» № 2/2020

CОБЫТИЯ

Дайджест: коротко о новостях в медиамире

Мониторинг: хроника происшествий за истекший месяц

МЕДИА

Дмитрий Люкайтис Сайт с глазами: когда распространение газеты затруднено, сайт важен вдвойне

Максим Корнев Черно-белый квадрат: зачем СМИ нужны QR-коды?

Анастасия Филиппова Tik и Tok спешат на помощь: как зарубежные СМИ привлекают молодую аудиторию

Камилла Нигматуллина Требуются сверхчеловеки: журналист (?) следующего десятилетия — какой он

Шелли Сил, Алина Кренделева А Где гроб стоял, теперь стол яств: руководители СМИ из 14 стран ознакомились с работой редакций в Берлине и Гамбурге

Кэролайн Скотт Методом проб и таргетинга: виртуальные путешествия по стране, прямые эфиры в WhatsApp, энциклопедия смертей в «Игре престолов» и конструктор речи Трампа

ГЛАВНОЕ

Надежда Ажгихина Зелененький он был: экологическая журналистика — битва не на смерть, но за жизнь

Софья Русова Цветок или скандал? Почему защита окружающей среды стала самой острой политической темой

Даниил Бабошин Двоякодышащая Россия: наша главная экологическая проблема — пропасть между обществом и государством, считает председатель Ассоциации журналистов-экологов России Александр Федоров

Мария Стамблер Песец — это слишком мягко: чтобы объяснить читателю важность экологических проблем, сначала нужно подобрать правильные слова

ПРОФЕССИЯ

Александр Никитушин Я другой такой «Страны» не знаю: что вывело газету «Страна Калининград» в лидеры на региональном рынке

Александр Донцов Товар лицом: главный редактор «Авангарда» — о том, как за три года газете удалось существенно увеличить тираж

Надежда Ажгихина Фотограф Юрий Феклистов: «Главное — оказаться в нужное время в нужном месте»

Роман Жолудь, Светлана Кузеванова Порочно, как в аптеке: как законы регулируют распространение в СМИ информации о наркотиках и почему это мешает добросовестным журналистам

Анастасия Романова Пренебрежение к человеческой жизни — наша скрепа? Когда в СССР появилась экожурналистика, почему ей непросто в современной России и как писать качественные «зеленые» расследования — в интервью экологического журналиста Виктора Терёшкина

Ангелина Давыдова Уроки органических яиц: почему в России растет популярность экологической журналистики

Людмила Семина Песков, который всегда говорил правду: к 90-летию основоположника нашей экожурналистики

Софья Сенич Совсем зеленые: о клубе для студентов, увлекшихся экологической журналистикой

Юрий Трубников Урны для Империи: фотографы в окружении среды

Сергей Мешавкин Железный ответсек: что главное в любом издании? Система!

Клуб молодого журналиста «Донбасского синдрома нет!»

Школа фельетона Планета разогрета: цивилизация не может развиваться там, где среднегодовая температура не превышает -2 градуса. В России она составляет -5,5 по Цельсию

Ходи Гоголем! Участвуйте в литературном конкурсе «Журналисты о журналистике»!