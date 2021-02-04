«Журналист» № 2/2021

СОБЫТИЯ

Дайджест Коротко о новостях в медиамире

Мониторинг Хроника происшествий за истекший месяц

Борис Тимошенко Наших бьют! Полицейская акция против журналистов

Надежда Ажгихина, Ульяна Галанцева Банный день Дональда Трампа: что это было — цензура или редакционная политика?

МЕДИА

Алиса Кустикова Беата Бубенец: «Самой присутствовать в кадре и притягивать события»

Камилла Нигматуллина У нас нет конкурентов: оглянись вокруг себя — не догнал ли кто тебя

Всеволод Пуля Как, ты выжил? Будем знать 4 вещи, которые ваше медиа должно сделать в 2021-м — или умереть

Максим Корнев Бди! Что нужно знать журналистам об информационной безопасности

Марина Сезина …И уважать себя заставить: хотите сформировать вокруг своего СМИ лояльное сообщество — покажите, что вам можно доверять

Светлана Трошина, Алена Зайцева Лицом к лицу рекламы не увидать: нативную рекламу сложно опознать среди всей массы рекламных материалов. Да и нужно ли?

Пола Фелпс, Бри Логсдон, Алина Кренделева Приходите, сети, в Африку гулять: африканские СМИ, всегда опиравшиеся на печать, теперь тоже вынуждены прививаться цифровой вакциной

Светлана Трошина, Алена Зайцева Вот где газета порылась: картинки с ярмарки The Financial Times

ГЛАВНОЕ

Надежда Ажгихина Закон хорош, но это закон: в 2021-м нашему Закону о СМИ исполнится 30 лет. Казалось бы, прекрасный возраст…

Надежда Ажгихина Прогулки по минному полю: у нас в гостях — директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова

Елизавета Александрова, Рикардо Гутьеррес Шагреневая кожа свободы: наступление на журналистов по всему миру продолжается

Игорь Ясин О пользе солидарности: важно всем вместе защищать свои законные права

Светлана Распопова Это может случиться с каждым: о чем важно помнить, отправляясь на задание

Роман Жолудь «Сорокин хвост» и пекинская капуста: как наказывали журналистов и СМИ в 2020 году

РЫНОК

Денис Пырков «Семерочка» выручает: газете о людях тяжело пережить изоляцию

Белла Севостьянова Музыкой по коронавирусу: как «Шахтинские известия» вместе с местным музыкальным колледжем провели концерт для читателей

ПРОФЕССИЯ

Анастасия Филиппова Нервный тик и слабый ток: от этих стажеров трясет редактора: 5 типажей

Екатерина Воинова, Екатерина Сивякова Когда правильных ответов нет: а что, если превратить магистерский курс в диалог между студентом и преподавателем?

Сергей Мешавкин Адреса, пароли, явки: о пользе игры в карты (географические)

Клуб молодого журналиста Один серый, другой смелый: ошибка абитуриента. Отчего его текст попал в корзину редактора

Школа фельетона Гениальный конструктор: почему Сталин забанил Платонова

Клуб Байкеров Про Ясена и Жанну. На сцене — баечник-виртуоз Василий Смирнов